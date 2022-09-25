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Наєв перевірив тренування київського річкового дивізіону

Дивізіон створено задля забезпечення підтримки військ у прирічкових операційних районах.

Наєв перевірив тренування київського річкового дивізіону
Фото: Скрін з відео

Київський річковий дивізіон почав отримувати перші катери для розбудови флоту на Дніпрі та оборони столиці з північного напрямку.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв показав тренування дивізіону річкових катерів, повідомляє Мілітарний.

На відео військових видно, що катери в строю і особовий склад вже опрацьовує десантування на Дніпрі. Раніше для створення дивізіону мобілізували цивільні неспеціалізовані судна.

"Цей дивізіон було створено задля забезпечення підтримки військ у прирічкових операційних районах", - йдеться у заяві військових.

За легендою проведеного тренування, спершу на берег висаджуються передові загони, які захоплюють визначені рубежі. Слідом за ними у швидкому темпі висаджується основний десант, висадка якого забезпечується силами оперативного прикриття. Вони знешкоджують умовну протидесантну оборону противника.

За планом ЗСУ, річкові сили матимуть дві бази - одну на Київщині, а іншу південніше.

Нагадаємо, що артилерійські військові частини та підрозділи командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ за минулу добу знищили дві ворожі гармати, самохідну гаубицю «Акація» і склад з автобронетехнікою загарбників.

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