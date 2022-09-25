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За минулу добу сапери ДСНС знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів

Також обстежили територію площею 68 гектарів.

За минулу добу сапери ДСНС знешкодили понад 1200 вибухонебезпечних предметів
Фото: МВС

За минулу добу українські сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знешкодили 1227 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили в ДСНС.

Також фахівці знешкодили 45 кг вибухової речовини.

Крім цього, сапери обстежили територію площею 68 гектарів.

У ДСНС закликали українців у разі виявленні підозрілих предметів не чіпати їх, а одразу телефонувати на лінію 101.

Нагадаємо, нещодавно понад тисячу вибухонебезпечних предметів вилучили піротехніки зведеного загону ДСНС в Ізюмі та Балаклії у Харківській області.

Днями на Харківщині підірвалися на міні двоє енергетиків і рятувальник. Одна людина загинула.

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