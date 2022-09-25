У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
У Миколаєві окупанти влучили у води Південного Бугу
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
​Прикордонник збив російський безпілотник антидроновою рушницею
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Дві роботи Марії Примаченко вперше експонують у США на виставці «Звір війни, Пташка надії»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Єпископ Михайло (Команський): «З погляду канонічного права колишній МП залишається невіддільною частиною РПЦ»
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
Спроможність держслужбовців як передумова успішної Євроінтеграції
ГоловнаСуспільствоВійна

У полоні окупантів ще близько 2,5 тис. українців, - Верещук

Верещук вимагатиме звільнення цивільних і жінок. 

У полоні окупантів ще близько 2,5 тис. українців, - Верещук
Фото: скріншот відео

У російському полоні залишаються близько 2500 українців, серед них є цивільні.

Про це повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук, інформує ВВС.

"Декілька тисяч. Ми говоримо про 2500 полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше – там залишаються цивільні", – відповіла вона на запитання про кількість полонених українців.

За її словами, вже в декілька обмінів поспіль цивільних не включають.

"Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", – сказала Верещук.

Нагадаємо, що російські окупанти формують з українських військовополонених, яких утримують в Оленівській колонії, так званий "козачий батальйон" імені Б.Хмельницького".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також