У полоні окупантів ще близько 2,5 тис. українців, - Верещук

У російському полоні залишаються близько 2500 українців, серед них є цивільні.

Про це повідомила віцепрем'єр Ірина Верещук, інформує ВВС.

"Декілька тисяч. Ми говоримо про 2500 полонених. Люди залишаються в полоні, і найгірше – там залишаються цивільні", – відповіла вона на запитання про кількість полонених українців.

За її словами, вже в декілька обмінів поспіль цивільних не включають.

"Треба ставити питання руба і вимагати відпускати цивільних. Цивільні мають бути повернені, а не обмінені. І серед них є дуже багато жінок.Якщо врахувати, що з "Азовсталі" вийшла 131 жінка, то уявіть собі, скільки жінок у неволі. Повернули лише декілька. Жінок треба визволяти, з ними поводять себе страшно. Вони знущаються, вони б'ють наших жінок, вони тортурують наших жінок. Світ не має мовчки дивитися і спостерігати, коли вбивають наших жінок в тюрмі", – сказала Верещук.

Нагадаємо, що російські окупанти формують з українських військовополонених, яких утримують в Оленівській колонії, так званий "козачий батальйон" імені Б.Хмельницького".