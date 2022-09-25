Збили іранський дрон, який намагався атакувати Миколаїв, - ПК "Південь"

Безпілотник ліквідували сьогодні близько 15.00.

Силами й засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" вдалося збити ще один іранський безпілотник Shahed-136.

Про це повідомили у службі зв’язків з громадськістю повітряного командування.

Дрон ліквідували нині близько 15.00, коли окупанти намагалися атакувати Миколаїв.

Нагадаємо, днями в небі над Миколаївською областю було знищено чотири таких дрони-камікадзе.

Напередодні вночі під час повітряної тривоги було збито один іранський БПЛА "Shahed-136" біля порту "Південний" в Одеській області.