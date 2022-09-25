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Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД

Так рашисти намагаються переконати жителів окупованих територій України, начебто "багато" полонених "хочуть" приєднання до РФ.

Із українських військовополонених Оленівської колонії росіяни формують "козачий батальйон» імені Б.Хмельницького", - ЦПД
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти формують з українських військовополонених, яких утримують в Оленівській колонії, так званий "козачий батальйон" імені Б.Хмельницького".

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

У пропагандистських ЗМІ поширюють інформацію, начебто 11 чоловіків і 23 жінок-військовослужбовців Збройних Сил України звернулись до бойовиків з "проханням" отримати паспорти терористичного утворення "ДНР".

"Ще 57 українських військовополонених з пропискою у Донецькій області примусили проголосувати на "референдумі" за приєднання області до складу РФ. Щоб надати провокації хоч якоїсь правдоподібності, у паспортах військовополонених зроблено помітку про прописку в т. зв. ДНР, що нібито дало їм право брати участь у фейковому референдумі", - розповіли в ЦПД.

У Центрі протидії дезінформації наголосили - такі дії росіян є черговою провокацією. Вона спрямована на те, аби просувати на ТОТ тезу, начебто "серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до Росії".

Нагадаємо, в РФ розповсюджують маніпуляцію про те, що російська соціологічна компанія "ІНСОМАР" провела "телефонне опитування", яке "показало підтримку мешканцями тимчасово окупованих територій України "референдумів".

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