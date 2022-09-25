​У Чорному й Середземному морях Росія утримує дев'ять носіїв ракет типу "Калібр"

В Азовському перебуває до шести ворожих кораблів та катерів.

Росія утримує в Чорному й Середземному морях дев'ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 25 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають чотири носії крилатих ракет із загальним залпом 24 ракети. А в Середземному - п'ять носіїв.

Крім цього, в Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації та утримує на бойовому чергуванні до шести своїх кораблів та катерів.

Також за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою до Чорного моря здійснили 37 суден, з яких чотири продовжили рух у напрямку Босфора.

До Азовського моря пройшли 22 судна, з них два рухалися з протоки Босфор.

Нагадаємо, нині в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що на бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває три надводних і один підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет морського базування "Калібр". Решта угруповання росфлоту (а це 12 кораблів), як і раніше, маневрує у ракетобезпечному районі, без спроб наближення до підконтрольного Україні узбережжя.