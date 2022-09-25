Захисники влучили в місце розташування росгвардійців у Херсоні

На південному напрямку окупанти намагаються залучити резерви і протидіють Силам оборони. За допомогою ракетно-артилерійського вогню і підтримки тактичної та армійської авіації ворог прагне зупинити просування наших військ.

За минулий бойовий день ворог завдав чотирьох авіаударів по позиціях захисників півдня уздовж лінії зіткнення. У відповідь авіація Сил оборони відпрацювала пʼять ударів по двох ворожих системах ППО в Каховському та Херсонському районах, по трьох районах зосередження озброєння і техніки в Бериславському районі, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 266 вогневих завдань, в тому числі посиливши вогневий контроль в районі Каховської ГЕС, де окупанти намагаються налагоджувати переправи, та послабивши ворожу армію на три пункти управління підрозділами вздовж лінії фронту, уражено місце розташування росгвардії в Херсоні, подавлений один з опорних пунктів противника в районі Давидова Броду", – зазначили військові.

Підтверджені втрати ворога складають 57 осіб, 30 одиниць техніки – зокрема, дві гаубиці "Мста-Б" і гаубиця 122-мм, самохідна установка "Гвоздика", "Акація", "Град", 19 одиниць автотехніки.

Ворог продовжує повітряну розвідку та спроби атак за допомогою безпілотних літальних апаратів. Двох розвідників типу "Орлан-10" знищено в Бериславському районі на Херсонщині і в Баштанському на Миколаївщині. В сусідньому Миколаївському районі збито іранський дрон-камікадзе "Шахід-136”.

На бойовому чергуванні у Чорному морі вздовж кримського узбережжя перебуває три надводних і один підводний носії високоточної зброї сумарним залпом 28 крилатих ракет морського базування "Калібр". Решта угруповання ворожого флоту в кількості 12 кораблів, як і раніше, маневрує у ракетобезпечному районі, без спроб наближення до підконтрольного Україні узбережжя.

"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними і свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно. Якщо маєте можливість, залишайте окуповані території, уникайте втягування окупантами в політичну аферу.

Ретельно перевіряйте інформацію, ставтеся з розумінням до обмежень в рамках воєнного стану, дотримуйтеся рекомендацій і довіряйте Силам оборони. Про підозрілі контакти, предмети, людей невідкладно інформуйте компетентні органи", – закликали українські військові.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія знову атакувала Одесу безпілотниками. Є влучання в адміністративну будівлю, один апарта збила ППО.