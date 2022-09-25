Ворог атакував Запоріжжя і село поруч ракетами, є троє постраждалих (оновлено)

У ніч на 25 вересня російська армія здійснила ракетну атаку на Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух.

“Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів.

Людей просять залишатися в укриттях, адже завжди є ризик повторних обстрілів.

Оновлення. Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі, повідомив згодом Старух.

Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.

Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Нагадаємо, вночі 24 вересня над Запоріжжям сили ППО збили одну ворожу ракету, ще одна влучила у житловий сектор обласного центру та спричинила пожежу в багатоповерховому будинку. Одна людина загинула, 7 поранено.