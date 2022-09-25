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Окупанти покликали “спостерігачів” на “референдум”: правоохоронцям уже відомі їхні імена

Це представники Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. 

Окупанти покликали “спостерігачів” на “референдум”: правоохоронцям уже відомі їхні імена
Фото: Петро Андрющенко / Телеграм

Окупаційна російська влада покликала на фейкові референдуми іноземних “спостерігачів”.

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Це представники самої Росії, а також Білорусі, Сирії, Єгипту, Бразилії, Венесуели, Уругваю, Того, ПАР. 

“По суті вони беруть участь у колективному злочині проти суверенної незалежної держави Україна”, – зазначили у міністерстві.

Українським урядовцям та правоохоронним органам уже відомі їхні імена. 

Окрім поіменного списку всіх учасників цього злочину, в розпорядженні українських органів влади є також точні адреси всіх псевдодільниць, кількість прикріплених до них псевдовиборців, детальні маршрути, якими окупанти збираються курсувати для збору голосів, навіть номери їхніх машин та дані водіїв.

“Мінреінтеграції нагадує: референдуми на тимчасово окупованих територіях є абсолютно незаконними як за законами України, так і за міжнародно-правовими документами. І закликає правоохоронні органи розслідувати ці факти. Зокрема, легітимність в’їзду, перебування і здійснення будь-якої діяльності так званих іноземних спостерігачів на тимчасово окупованих українських територіях”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 вересня Росія розпочала псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської, Луганської і Донецької областей щодо їх незаконного приєднання до свого складу.

Росіяни також завезли голосувати на псевдореферендум у Херсоні людей з Ростовської області РФ і тимчасово окупованого Криму.

Російські загарбники проводять псевдореферендум на Луганщині під дулами автоматів, а незгодних вносять в окремий список.

Співробітники Служби безпеки України уже збирають дані про окупантів, які проводять псевдореферендуми, та про колаборантів, що допомагають ворогу. 

Україна надіслала запит на термінове скликання Ради безпеки ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України, засідання відбудеться 27 вересня о 22:00 за київським часом.

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