Зеленський про “могилізацію”: не взяти повістку краще, ніж загинути під абсолютно справедливими ударами нашої зброї

Президент України Володимир Зеленський закликав росіян не брати повістки, втікати від мобілізації або ж здаватися в український полон. Це краще ніж загинути під абсолютно справедливими ударами нашої зброї.

Про це йдеться у його сьогоднішньому зверненні.

“Еще раз хочу сказать для русских по-русски. Объявленная Россией преступная мобилизация не случайно сразу же была названа самими же гражданами России «могилизацией». Могилизация. Российская власть прекрасно понимает, что отправляет своих граждан на смерть – других вариантов не предусмотрено. Российских командиров не волнуют российские жизни – им просто нужно заполнять пустые места после убитых, раненых, сбежавших или плененных российских солдат”, – сказав він.

“Кем будут заполняться эти места, вашу власть не волнует. Хоть молодыми айтишниками, которые вообще не служили, хоть пенсионерами, которые служили разве что в советской армии. Поэтому сейчас – ключевой момент для вас всех, время, когда решается, закончится ли ваша жизнь.

Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником.

Убежать от этой преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и еще потом отвечать перед судом за участие в агрессивной войне.

Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия, под абсолютно справедливыми нашими ударами, потому что Украина в этой войне защищается. Мы защищаем самое светлое – мы защищаем свою жизнь, наших детей, нашу свободу”, – зауважив Зеленський.

“А за что воюет Россия? Каждый гражданин России знает, – и пусть многие не признают этого, но точно знают, – что именно Россия несет зло. Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, три вещи. Первое: с вами будут обращаться цивилизованно, в соответствии со всеми конвенциями. Второе: никто не узнает обстоятельства того, как вы сдались в плен, никто в России не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной. И третье: если вы будете бояться возвращаться в Россию и сами не захотите обмена, мы найдём способ обеспечить и это.Украина сделает все для своей победы. И каждый гражданин России должен понимать: никакие ухищрения оккупанту не помогут. Я вам обещаю”, – додав Зеленський.

Він підкреслив, що українці дадуть відповідь агресору на всі удари – по Запоріжжю і Харкову, по Миколаєву, Нікополю, по Донбасу, по всіх наших містах і регіонах.

“Ми обовʼязково звільнимо всю нашу країну – від Херсона до Луганщини, від Криму, підкреслюю, до Донеччини. Ми не дозволимо окупанту залишитися непокараним. Кожен убивця і кат буде притягнутий до відповідальності за те, що накоїв проти нас, українців”, – сказав президент України.

Нагадаємо, російські окупанти в рамках оголошеної мобілізації масово розсилають повістки кримським татарам. За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримала саме вони.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що на першому етапі часткової мобілізації росіяни планують доукомплектувати свої з’єднання та військові частини, що воюють в Україні, а частина сил може піти на доукомплектування прикордонної служби.