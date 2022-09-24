За минулу добу поліція зафіксувала 29 воєнних злочинів російської армії на Херсонщині. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області.

На тимчасово окупованих територіях російські військові вбивають цивільних, викрадають та катують людей, захоплюють установи.

Вночі ворог обстріляв 7 населених пунктів. Під ворожим артилерійським вогнем опинилися Високопілля, Миролюбівка, Архангельське, Ольгине, Білоусове, Кар’єрне та Потьомкине.

Є постраждалі серед місцевих мешканців, пошкоджені будинки, господарські споруди, автомобілі і дороги. Поліція проводить огляд місць обстрілів, збирає речові докази та фіксує наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ рф.

У Новій Каховці викрито колаборантку, колишню працівницю дитячого садочка. Жінка співпрацює з представниками окупаційної влади рф та добровільно зайняла посаду “завідуючої дошкільним навчальним закладом”. Колаборантка схилила до співпраці працівників садочка, а сам заклад працює за дошкільними освітніми програмами та відповідно до стандартів дошкільної освіти країни-агресора.

У Новотроїцькій територіальній громаді житель одного з сіл співпрацює з новопризначеною окупаційною владою та добровільно зайняв посаду так званого “голови Новотроїцької військово-цивільної адміністрації”.

Фото: npu.gov.ua

Уродженка Донецька перейшла на бік ворога та добровільно зайняла посаду так званої “голови центральної виборчої комісії Херсонської області”.

Житель міста Берислав перейшов на бік ворога та прийняв пропозицію окупаційних військ до співпраці. Колаборант добровільно зайняв посаду так званого “тимчасового адміністратора Бериславського управління зрошувальних систем”.

В Олешках та Новій Каховці викрали трьох чоловіків. В Херсоні військові РФ забрали в полон 5 місцевих жителів віком від 19 до 24-х років. Місцеперебування викрадених невідоме.

З тимчасово окупованого Херсона надійшла інформація, що представники окупаційних військ розграбували магазин оптики в центрі міста. Військові РФ розтрощили вітрини, пошкодили сейфи та інше майно, а також заволоділи товаром на суму понад три мільйони гривень. Нині приміщення магазину окупанти використовують для власних потреб.

У Херсоні росіяни внаслідок артилерійських обстрілів та ракетних ударів по місту пошкодили будівлю коледжу. Зруйновано 5-й поверх навчального закладу, пошкоджено вікна, внутрішній двір та будівлю гуртожитку.

З окупованого смт Нововоронцовка надійшла інформація, що військовослужбовці РФ з особливою жорстокістю вбили 69-річного місцевого жителя. Обставини вбивства встановлюються.

Фото: npu.gov.ua

У місті Гола Пристань військовослужбовці РФ зрізали замки з вхідних дверей нотаріальної контори та провели там незаконний обшук. Після чого окупанти винесли з приміщення кілька коробок, можливо, з документами або матеріальними цінностями. Окупанти опечатали двері печаткою окупаційної адміністрації та змінили замки.

За усіма фактами правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у прифронтових селах Херсонщини через російські обстріли майже не лишилося вцілілих будинків. Люди живуть без водопостачання, електроенергії і газу.