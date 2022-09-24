ЗСУ вразили понтонну переправу окупантів на Херсонщині, - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійські підрозділи уразили понтонну переправу в Новій Каховці на Херсонщині.

Про це повідомило оперативне командування "Південь" у фейсбуці.

"Ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 290 вогневих завдань, зокрема уразивши понтонну переправу в Новій Каховці, два скупчення озброєння і техніки в Бериславському районі, 3 осередки сил і засобів у Каховському та Херсонському районах, станцію радіоелектронної боротьби в районі Крутого Яру, ракетний комплекс "Тор" у Баштанському районі Миколаєва, колону озброєння і техніки – в Каховці", - йдеться в повідомленні.

Крім того, підтверджено ще одне контрольне ураження Каховського мосту.

"Інші втрати ворога за бойовий день - 51 рашист, 152 мм гаубиця "Мста-Б", танк і 16 одиниць іншої авто-бронетехніки", - зазначили в Командуванні.

Нагадаємо, ЗСУ встановлюють вогневий контроль над залізницею, яка йде з окупованого Криму.