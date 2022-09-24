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​У Криму близько 90% повісток від окупантів отримали кримські татари, - КримЅОЅ

"Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу".

​У Криму близько 90% повісток від окупантів отримали кримські татари, - КримЅОЅ
Фото: Цензор

Російські окупанти в рамках оголошеної мобілізації масово розсилають повістки кримським татарам.

Про це повідомляє громадська організація КримЅОЅ, передає "Інтерфакс-Україна".

"За попередніми оцінками, близько 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари - це 13-15% населення півострова. Такі масштаби мобілізації можуть призвести до прихованого геноциду кримськотатарського народу", - розповів аналітик організації Євген Ярошенко.

Зазначається, що згідно з нормами міжнародного права, однією з форм геноциду є умисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове знищення етнічної групи.

"Кримські татари є громадянами і корінним народом України, яких Росія може цілеспрямовано знищувати, кинувши на війну проти власної держави", - наголосив Ярошенко.

Загалом з моменту початку "часткової мобілізації" в Росії в окупованому Криму повістки в російську армію отримали близько 5 тис.  жителів.

Нагадаємо, призов жителів окупованих територій до лав окупаційної армії заборонений ст.51 IV Женевської конвенції і є воєнним злочином. Окремим воєнним злочином є примус громадян України до участі у бойових діях проти власної держави.

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