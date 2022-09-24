​Зеленський присвоїв звання Героя України Сергію Сові, тіло якого із жовто-синім браслетом на руці знайшли в Ізюмі

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно старшому солдату Сергію Сові.

Відповідний указ №666/2022 оприлюднений на сайті президента.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Сові Сергію Олександровичу – старшому солдату (посмертно)", – ідеться в документі.

Тіло загиблого Сергія Сови було знайдене під час ексгумації у визволеному від російських загарбників місті Ізюм Харківської області із жовто-синім браслетом на руці. Військовослужбовця впізнала за татуюванням дружина.

Він боронив Україну в складі 93-ої окремої бригади "Холодний Яр" з 2014 року. З 19 квітня 2022 року вважався безвісти зниклим.

Нагадаємо, в лісосмузі міста Ізюм були знайдені близько 500 тіл людей зі слідами насильницької смерті та катувань. В Україні та світі вже порівнюють звірства росіян в Ізюмі з трагедіями Бучі, Маріуполя та багатьох інших місць на окупованих територіях.

Наразі слідчі ексгумували 447 тіл. У багатьох загиблих відсутні кінцівки та зв’язані руки.