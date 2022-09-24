Мешканка Херсона видала росіянам дані 23 людей

Жителька Херсона надала окупантам дані 23 осіб. Вона із березня допомагає російським загарбникам.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана передала окупантам відомості про 23 людей, які нібито становили загрозу «владі». До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.