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Мешканка Херсона видала росіянам дані 23 людей

Окупанти катували цих людей.

Мешканка Херсона видала росіянам дані 23 людей
Фото: Офіс генпрокурора

Жителька Херсона надала окупантам дані 23 осіб. Вона із березня допомагає російським загарбникам.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Повідомлено про підозру мешканці м. Херсона, яка з березня допомагає окупаційним військам РФ завдавати шкоду обороноздатності та державній безпеці України", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, підозрювана передала окупантам відомості про 23 людей, які нібито становили загрозу «владі». До вказаних інформаторкою мешканців окупанти застосовували психологічний та фізичний вплив.

Підозрювана також влаштувалася спеціалістом в окупаційній адміністрації, де бере активну участь у її діяльності.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці заочно повідомлено про підозру у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що СБУ встановила особу російського командира, який віддав наказ катувати українців у тимчасово окупованому Херсоні.

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