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Спочатку в списку на обмін було 15 імен, - речник Ердогана

Але узгодити цей список не вдалося.

Спочатку в списку на обмін було 15 імен, - речник Ердогана
Фото: Anadolu

Речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин розповів подробиці про узгодження обміну командирів «Азова».

Про це повідомляє CNN Türk.

Спочатку в списку на обмін було 15 імен, але узгодити його не вдалося.

«Президент дуже тепло ставився до цього питання (обміну - ред.), ми близько 3,5 місяців обговорювали його з нашими колегами. Не вдалося узгодити по 15 іменам. Той список був скорочений до 5 імен. Ці 5 людей залишаться у нас в безпеці до закінчення війни», - сказав Калин.

Він зауважив, що список на обмін обговорювався і до візиту Реджепа Ердогана у Львів. Йшлося про нього і в ході зустрічі Ердогана з Путіним у Самарканді.

Нагадаємо, що п’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни. Це командир "Азова", Герой України Денис Прокопенко ("Редіс"), його заступник Святослав Паламар ("Калина"), виконувач обов’язків командира 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волинський ("Волина"), Олег Хоменко та Денис Шлега з Нацгвардії України. 

Унаслідок великого обміну полоненими, котрий пройшов у декілька етапів і у різних локаціях, з російського полону повернулись 215 людей. Це офіцери, командири, Герої України, захисники “Азовсталі” і вагітні жінки-військові.

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