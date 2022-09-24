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Військові РФ обстріляли прикордоння Харківщини: поранено п’ятьох людей, серед них – двоє дітей

Ще двоє чоловіків підірвалися на ворожих мінах.

Військові РФ обстріляли прикордоння Харківщини: поранено п’ятьох людей, серед них – двоє дітей
Фото: скріншот

Протягом минулої доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківської області, розташовані недалеко від кордону з Російською Федерацією та лінії зіткнення.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, найбільше від обстрілів страждає Куп'янський район. За минулу добу там зазнали поранення п’ятеро людей, в тому числі двоє дітей – сестри 10 та 17 років.

В Чугуївському районі поранення отримав 45-річний чоловік. Він підірвався на міні під час збору грибів. Аналогічний нещасний випадок трапився з 24-річним мешканцем Ізюмського району, який також збирав гриби.

 

“Вкотре нагадую усім – відвідування лісів зараз є дуже небезпечним через велику кількість мін та нерозірваних боєприпасів. Тільки за минулу добу піротехніки ДСНС знешкодили на території області 578 вибухонебезпечних предметів. Закликаю утриматися від відвідування лісів, зараз це може коштувати життя або здоров'я”, – наголосив голова ОВА.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі і техніці.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Харківської області розчищено 124 км доріг державного значення. 

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