Світ завжди тонко відчуває, хто справді відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховати слабкість і невпевненість.

Сьогодні завершуються заходи у Нью-Йорку в межах участі нашої держави в черговій сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Це був результативний для України тиждень. Багато різних активностей – за моєю участю, за участю першої леді України, за участю Премʼєр-міністра та міністра закордонних справ. Україна показала, що не тільки правда за нами, а й сила за нами, ініціатива за нами, впевненість – саме у нас впевненість у перемозі. Світ завжди тонко відчуває такі речі. Хто насправді міцний, а хто вдає міцність. Хто справді відчуває свою силу, а хто намагається з усіх сил приховати слабкість і невпевненість”, - розповів Зеленський.

Україна запропонувала на Генасамблеї формулу миру, свій шлях до стабілізації міжнародних відносин. І це було точно почуто світом. Реакція на виступ президента України на Генасамблеї – цілком позитивна. Різні країни однаково хотіли почути конкретику. Конкретику про те, як можна відновити мир, як завершити цю війну. Україна представила своє бачення. Чітке, логічне, справедливе й реалістичне.

Володимир Зеленський розповів про п’ять пунктів, які мають допомогти завершити війну.

Перший: покарання агресора.

Другий: захист життя, тобто вся необхідна допомога нашій державі в обороні.

Третій пункт: відновлення безпеки й територіальна цілісність.

Четвертий пункт: гарантії безпеки.

Пʼятий: рішучість досягати всього цього разом з нами – рішучість світової більшості.

“А що представила Росія? Знов недолугі виправдання, скарги та постійна брехлива пропаганда, від якої світ давно втомився, але російські представники досі її повторюють. Очевидний контраст із нами”, - наголосив Зеленський.

Президент України взяв участь у спеціальному засіданні щодо продовольчої безпеки. Це одна з ключових тем цьогоріч в ООН – саме російська агресія зробила її настільки актуальною. Світ шукає засоби для захисту людей від голоду та цінової кризи, і Україні є що запропонувати. Ми постійно збільшуємо експорт продовольства, ми допомагаємо Продовольчій програмі ООН, відправляємо зерно як гуманітарну допомогу країнам, які цього потребують – Ефіопії, Сомалі.

“Також цього тижня я взяв участь у кількох важливих форматах спілкування з інвесторами. Саміт під егідою “Форбс” – зібрання найбільших бізнесменів світу, які займаються благодійністю.

Відеоконференція з представниками BlackRock і Goldman Sachs – вагомих світових гравців. Глобальна ініціатива Клінтонів. Кожен такий захід додає Україні уваги, додає конкретних проектів і вигід нашій державі, посилює нашу стійкість, наближає нашу перемогу”, - зазначив голова держави.

Перша леді України зустрілась у Нью-Йорку з Ліз Трасс – новим премʼєр-міністром Великої Британії, і це була дуже предметна зустріч. З першою леді Франції Бріжит Макрон. Разом з премʼєром Денисом Шмигалем зустрілася з Антоніу Гутеррішем, Генсеком ООН. Загалом провела майже 20 зустрічей. На запрошення Шарля Мішеля Олена Зеленська взяла участь у форумі “Жінки в конфліктах”, який відбувся на платформі Генасамблеї. Представила спеціальний благодійний фонд – Фундацію Олени Зеленської, щоб акумулювати ще більше підтримки для українців, саме для гуманітарного напрямку – передусім освіти, медицини, відновлення зруйнованого російськими ударами. Створюємо всю необхідну інституційну основу, щоб кожен у світі міг допомагати нам так, як це максимально ефективно, швидко та надійно”, - розповів президент України.

Премʼєр-міністр України провів десятки зустрічей високого рівня. Вони були присвячені ситуації на Запорізькій АЕС, розширенню оборонної, фінансової та санкційної підтримки, підтримці в підготовці нашої країни до зими, підтримка у відбудові. Під час кожної зустрічі був наголос на тому, що російський терор має отримати чітку глобальну відповідь – військову, економічну та юридичну, зокрема визнання Росії державою – спонсором тероризму.

“Представили у Нью-Йорку наші пропозиції щодо гарантій безпеки для України, для Європи та світу – проект, напрацьований групою Єрмака-Расмуссена. Також відбулися зустрічі Дениса Шмигаля з керівниками Міжнародного валютного фонду, Світового банку, інших фінансових та інвестиційних мейджорів світу”, - розповів президент.

Зеленський також відзначив переговори з премʼєр-міністром Японії – держави, яка незабаром головуватиме в “Групі семи” і в Раді Безпеки ООН. Обговорили наші пріоритети. Відбулися переговори з премʼєр-міністром Іраку – це новий партнер для України, важливий партнер. Міністр закордонних справ провів понад 30 зустрічей, і переважна більшість із них – з представниками країн, які не є нашими традиційними партнерами.

“Дуже важливий захід відбувся сьогодні в Ізюмі на Харківщині. Представники майже двадцяти дипломатичних місій – держав Балтії та сходу Європи, Німеччини, Франції, Іспанії, Словенії, Хорватії, Данії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, Посол ЄС – на власні очі побачили, що залишили по собі російські окупанти. Розбиті будинки, катівні, масове поховання... Світ знатиме повну інформацію щодо кожного злочину Росії на тимчасово окупованих територіях”, - пообіцяв Зеленський.

Він наголосив, що абсолютно справедливо світ відреагує і на псевдореферендуми – вони будуть однозначно засуджені, і на злочинну мобілізацію, яку окупанти намагаються зараз провести в Криму та в інших частинах України, які вони поки контролюють. Це ж не просто злочини проти міжнародного права та права України. Це злочини проти конкретних людей, проти народу.

“Зараз у Криму в місцях компактного проживання киримли намагаються знайти та мобілізувати якнайбільше чоловіків. Ми вже маємо докази цього. Це свідоме намагання Росії знищити кримськотатарський народ, це свідоме намагання держави-агресора забрати життя у якнайбільшої кількості мешканців території, на яку зайшли російські війська. У мене є просте прохання до всіх наших людей, які перебувають на тимчасово окупованій території: робіть головне – бережіть своє життя й допомагайте нам послаблювати та знищувати окупантів. У будь-який спосіб ховайтеся від російської мобілізації. Уникайте повісток. Намагайтеся виїхати на вільну територію України. Але якщо ви все ж потрапите до російської армії, то саботуйте будь-яку ворожу активність, заважайте будь-яким російським операціям, передавайте нам усю важливу інформацію щодо окупантів – їхніх баз, штабів, складів з боєприпасами. І за першої ж нагоди переходьте на наші позиції. Робіть усе, щоб зберегти життя і допомогти звільнити Україну”, - закликав Володимир Зеленський.

Від початку активних дій на сході нашої держави у вересні вже звільнено близько 9 тисяч квадратних кілометрів території, близько 400 населених пунктів. Цього відчутного результату досягнуто й завдяки тому, що наші люди на тимчасово окупованій території нам допомагають.

“Передавайте нашим спецслужбам усі дані про тих, хто організовує й допомагає проводити цей фарс із псевдореферендумами. Передавайте всю інформацію про російську мобілізацію, про російську армію загалом. Допомагайте тим в окупованих районах, хто цього потребує: літнім людям, одиноким, родинам із дітьми. Україна повернеться на всю свою землю, і маємо зберегти там якнайбільше наших людей”, - розповів очільник України.

Сьогодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду щодо допомоги українцям, яких звільнили з полону. Були керівник ГУР, керівник Нацгвардії, міністри внутрішніх справ, оборони, охорони здоровʼя, соціальної політики, представники МЗС, омбудсмен. Наші воїни мають отримати все необхідне, реальну допомогу, будь-яке сприяння. Держава вміє бути вдячною своїм героям.

“Сьогодні для ударів на Дніпропетровщині та по Одесі російська армія застосувала іранські безпілотники. Я доручив МЗС жорстко відреагувати на цей факт. Світ знатиме про кожен факт колаборації зі злом, і це матиме відповідні наслідки. Вже ухвалено рішення позбавити Посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану”, - повідомив президент.

Він нагадав, що шість іранських безпілотників збито нашими зенітниками повітряних командувань “Схід” та “Південь”. Ще один збила протиповітряна оборона Військово-Морських сил. Окрім того, силами повітряного командування “Центр” за сьогодні на півдні України збито російський штурмовик і гвинтокрил.

“І щойно мені доповіли про збиття зенітниками командування “Південь” іще одного ударного іранського безпілотника”, - підсумував президент.

Як раніше повідомляв Володимир Зеленський, кожного дня Україна втрачає на війні проти російської окупації 50 захисників. Це у пʼять разів менше, ніж втрачає Росія.