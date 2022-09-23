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МЗС України позбавило посла Ірану в Україні акредитації через постачання БПЛА Росії

В Україні зафіксовані чисельні випадки використання росіянами іранських безпілотників.

МЗС України позбавило посла Ірану в Україні акредитації через постачання БПЛА Росії
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 23 вересня, до Міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Представнику Ірана повідомили, що постачання іранського озброєння Росії напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України. 

Через такі недружні дії Ірану українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації. Також була суттєво скорочена кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві.

Нагадаємо, сьогодні зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України збили шість дронів-камікадзе іранського виробництва. 

Зокрема, зенітники повітряного командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ вперше збили багатоцільовий ударний БПЛА іранського виробництва Mohajer-6.

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