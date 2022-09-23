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На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну

Росіянин вважає, що поразка окупаційної армії призведе до змін в його країні.

На Харківщині затримали росіянина, який заявив про бажання воювати за Україну
Фото: Пресслужба Нацгвардії

Бійці Нацгвардії та працівники військової контррозвідки затримали під час фільтраційних заходів у с. Уди на Харківщині порушника державного кордону. 

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Громадянин РФ нелегально потрапив до України, де його затримали поблизу лінії фронту. Під час допиту чоловік заявив про свою незгоду з путінським режимом та висловив бажання воювати проти російської армії.

“Я з Ленінградської області. До військової служби відношення не маю: не взяли. Військовий квиток є - отримав у районному військкоматі. Перейшов кордон поблизу села Шестянка [обмовка, йдеться про Щетинівку, Бєлгородської області], вночі. Добирався на таксі. Прибув вступити в армію, українську. Як громадянину мені не подобається те, що відбувається тут і там. Теперішнього президента я не підтримую. Я проти війни з Україною”, - розповів затриманий. 

Наразі тривають слідчі дії, зокрема перевіряється надана ним інформація. 

Чоловік був вдягнений у не штатну військову форму, при собі мав паспорт та військовий квиток. 

Фото: Пресслужба Нацгвардії

Фото: Пресслужба Нацгвардії

Як запевнив порушник кордону, він має багато однодумців-опозиціонерів у різних кутках РФ, які поки недостатньо сильні та організовані, аби протистояти каральній машині путінського тоталітаризму. 

На його думку, поразка російських окупаційних військ в Україні обов’язково призведе до демократизації його країни.

Фото: Пресслужба Нацгвардії

Нагадаємо, 12 вересня співробітники поліції провели обстеження деокупованої території Харківської області. Зокрема, вони обстежили с. Уди у Золочівській громаді. Населений пункт значно постраждав від дій військових РФ, майже кожна будівля має сліди руйнувань та пошкоджень від вибухів ворожих бомб та снарядів.

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