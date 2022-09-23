Через примусову мобілізацію зупинився випуск продукції на Алчевському металургійному комбінаті

На окупованих територіях рашисти обмежили виїзд, щоб змусити людей брати участь у псевдореферендумах і набрати чоловіків у підрозділи росармії.

Через примусову мобілізацію росіян повністю зупинили випуск продукції на Алчевському металургійному комбінаті.

Про це повідомили в Генштабі Збройних Сил України.

Тим часом у більшості населених пунктів на тимчасово захоплених територіях загарбники обмежили виїзд жителям. Це роблять для того, аби люди взяли участь у псевдореферендумах.

Також окупанти хочуть підготувати місцевих чоловіків призовного віку до примусової мобілізації у росармію.

Нагадаємо, окупаційна влада у місцях компактного проживання кримських татар проводить масштабну кампанію з насильницького доставлення мешканців до пунктів мобілізації. Після того їх залучатимуть до складу збройних сил Росії.

А представниця президента в АР Крим Таміла Ташева закликала жителів півострова ухилятися від російської мобілізації.