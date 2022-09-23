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Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання Росією іранських дронів проти України

Публічно влада Ірану заявляла про свою нейтральність.

Зеленський доручив МЗС відреагувати на використання Росією іранських дронів проти України
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факт  використання Росією озброєння іранського виробництва

Про це повідомив у Facebook речник глави держави Сергій Никифоров.

"На жаль, дані розвідки та повідомлення у ЗМІ остаточно підтвердилися на полі бою. Це - кроки Ірану проти суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, а також проти життя і здоров’я громадян України", - зазначив Никифоров.

Він додав, що влада Ірану публічно неодноразово заявляла про свою нейтральність та готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні між 14 і 15 годинами пролунало декілька вибухів. Росія атакувала місто дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні. Загинула одна людина. Один дрон збили над морем. Як з'ясувалося, це були іранські безпілотники.

Увечері російська армія здійснила ще одну спробу атаки на Одесу ударним безпілотником. Його вдалося знищити.

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