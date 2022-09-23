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Бійці 53 бригади Володимира Мономаха показали, як збили російський Мі-8

Зенітники підбили ворожу ціль під час нальоту росавіації.

Бійці 53 бригади Володимира Мономаха показали, як збили російський Мі-8
Фото ілюстративне
Фото: Пресслужба Міноборони України

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха оприлюднила відео знищення російського гвинтокрила Мі-8.

Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.

"Під час нальоту ворожої авіації, завдяки нашим охоронцям неба, армія окупантів не дорахувалась свого Мі-8. Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - розповіли бійці.

Військові наголосили, що окупантам варто знати лиш одне: "Ви не Фенікси, ви не відродитесь".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 254 літаки і 219 гелікоптерів.

Напередодні військовослужбовець Національної гвардії України збив російський гвинтокрил Мі-8з ПЗРК "Ігла" на Запорізькому напрямку.

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