Зенітники підбили ворожу ціль під час нальоту росавіації.

53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха оприлюднила відео знищення російського гвинтокрила Мі-8.

Про це йдеться на Facebook-сторінці бригади.

"Під час нальоту ворожої авіації, завдяки нашим охоронцям неба, армія окупантів не дорахувалась свого Мі-8. Точний удар зенітників вмить окутав вогнем смертоносне залізяччя, за лічені секунди вертоліт догорав вже на українському чорноземі", - розповіли бійці.

Військові наголосили, що окупантам варто знати лиш одне: "Ви не Фенікси, ви не відродитесь".

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила на війні в Україні орієнтовно 254 літаки і 219 гелікоптерів.

Напередодні військовослужбовець Національної гвардії України збив російський гвинтокрил Мі-8з ПЗРК "Ігла" на Запорізькому напрямку.