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Чиновницю Луганської ОВА підозрюють у колабораціонізмі

Вона добровільно зайняла посаду у самопроголошеній "Сєвєродонецькій адміністрації ЛНР".

Чиновницю Луганської ОВА підозрюють у колабораціонізмі
Фото: gur.gov.ua

Начальниці одного з відділів департаменту соціального захисту населення Луганської обласної військово-цивільної адміністрації заочно оголосили про підозру в колабораційній діяльності.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

Зловмисниця під час воєнного стану погодилася очолити у самопроголошеній "Сєвєродонецькій адміністрації ЛНР" псевдопосаду заступника голови Сєвєродонецької адміністрації ЛНР. Жінка виконує вказівки окупантів, сприяючи їм у легалізації влади на тимчасово окупованій території області.

Фото: Facebook/Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, днями Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще двох керівників тимчасово окупованого Криму. В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку та міністру сільського господарства.

Судитимуть за державну зраду чотирьох кримських суддів. Після окупації півострова вони зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

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