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В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)

Загинула мирна людина. 

В Одесі пролунали вибухи: ворог атакував іранськими безпілотниками-камікадзе (оновлено)
Фото: скріншот

В Одесі сьогодні між 14 і 15 годинами пролунали декілька вибухів. Попередні дані повідомляли про ворожий безпілотник, пише місцеве видання "Думская".

Згодом оперативне командування "Південь" підтвердило інформацію про ворожі БПЛА.

"Одесу атаковано дронами-камікадзе з моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, з пожежею боряться рятувальні служби. Загинула одна цивільна особа", – йдеться у повідомленні. 

Один "Шахід-136" збитий над морем силами протиповітряної оборони. "Шахід" – це безпілотники, які Росія закупила в Ірану. 

У місті лунала повітряна тривога, однак, за словами кореспондентів "Суспільного", під час перших вибухів її не було. 

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук одразу після даних про вибухи повідомив, що спрацювала ППО. Згодом він додав, що були і влучання. 

Нагадаємо, ракетний обстріл Одеської області був 22 серпня. Ракети випустили з авіації. За день до того область атакували пʼятьма ракетами "Калібр", влучили в зерносховище. 

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