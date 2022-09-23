ГУР має списки колаборантів з детальним переліком "заслуг перед Росією"

Списки сформовані у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структурах РФ.

На деокупованих територіях України тривають стабілізаційні заходи, зокрема щодо виявлення колаборантів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони має повний спектр задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами, з детальним переліком їхніх "заслуг" перед ворогом. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у фейсбуці.

"Відповідні списки було підготовлено на підставі інформації, здобутої оперативним шляхом, у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структурах РФ. Воєнна розвідка України попереджає, що кожний з колаборантів буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством України", – наголосила вона.

Відповідальність чекає і на осіб, причетних до організації псевдореферендумів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.