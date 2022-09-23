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ГУР має списки колаборантів з детальним переліком "заслуг перед Росією"

Списки сформовані у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структурах РФ.

ГУР має списки колаборантів з детальним переліком "заслуг перед Росією"
Ілюстративне фото
Фото: СБУ

На деокупованих територіях України тривають стабілізаційні заходи, зокрема щодо виявлення колаборантів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони має повний спектр задокументованої інформації щодо колаборантів, які співпрацюють з окупантами, з детальним переліком їхніх "заслуг" перед ворогом. Про це заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила у фейсбуці.

"Відповідні списки було підготовлено на підставі інформації, здобутої оперативним шляхом, у тому числі за допомогою агентури в органах влади та силових структурах РФ. Воєнна розвідка України попереджає, що кожний з колаборантів буде притягнутий до відповідальності згідно з чинним законодавством України", – наголосила вона.

Відповідальність чекає і на осіб, причетних до організації псевдореферендумів. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. 

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