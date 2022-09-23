Окупанти погрожують вибити двері людям, аби вони проголосували на фейковому референдумі, – Гайдай

Так зване голосування проводять просто в оселях українців.

На тимчасово захопленій території Луганської області окупанти влаштували псевдореферендум у квартирах і дворах. Людям пропонують голосувати за незаконне приєднання до Росії під наглядом озброєних військових.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Якщо людина голосує проти нелегального приєднання, її імʼя записують.

"Маємо повідомлення від людей з окупованих територій, що так звані комісії супроводжують люди зі зброєю. В разі невідкриття дверей в квартири погрожують їх вибити. «Голосувати» можна без паспорта, бо «ми тєбя і так знаєм»", – зазначив він.

Нагадаємо, що організовані окупантами заходи не мають нічого спільного з волевиявленням. Добровільна участь українців у псевдореферендумі матиме покарання. За колабораційну чи сепаратистську діяльність в умовах повномасштабного вторгнення загрожує покарання до 15 років за ґратами.

Псевдореферендуми на тимчасово захоплених частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей щодо приєднання до Росії окупанти збираються проводити з 23 до 27 вересня.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив про те, що проведення фейкових референдумів на тимчасово окупованих територіях України нічого не змінить. Україна й надалі звільнятиме свою землю. Українці не повинні брати участь у фейкових заходах окупантів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак після появи перших повідомлень про підготовку термінових псевдореферендумів наголосив, що це свідчить про страх розгрому.

На думку американського ISW, Володимир Путін прагне анексії окупованих територій, щоб оголосити контрнаступ українських військ нападом на територію Російської Федерації.