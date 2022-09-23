За минулу добу під обстріл Росії потрапили 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини, – ДПСУ

Росіяни били з мінометів і ствольної артилерії.

Російські загарбники за минулу добу обстріляли з мінометів та ствольної артилерії 12 прикордонних громад Сумщини та Чернігівщини.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Миропільска, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Шалигинська, Зноб-Новгородська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумщини та Новгород-Сіверська, Семенівська Чернігівщини", – зазначили в ДПСУ.

Так, зранку 22 вересня росіяни вдарили з мінометів по Шалигінській ОТГ з району населеного пункту Козине (РФ). Було зафіксовано близько 10 вибухів.

Опівдні рашисти з боку російського населеного пункту Сподарюшино обстріляли територію Великописарівської громади зі 120-мм мінометів. Пролунало майже три десятки вибухів.

Також зі 120-мм мінометів окупанти обстріляли один із населених пунктів Білопільської громади. Вогонь вели з напрямку російського населеного пункту Волфінське. Внаслідок розриву біля півтора десятка мін було пошкоджено зерносховище місцевого фермерського господарства.

Після обіду під вогнем ствольної артилерії загарбників перебували Зноб-Новгородська, Есманьська та Середино-Будська громади. Усього зафіксували три десятки вибухів.

Пізніше з російського населеного пункту Графовка зі 122-мм САУ рашисти накрили територію Краснопільської громади. Пролунало більше пів десятка вибухів снарядів.

У другій половині дня росіяни з боку населеного пункту Гордєєвка (РФ) одночасно випустили зі ствольної артилерії по територіях Юнаківської та Хотінської громад загалом понад три десятки снарядів 152-мм калібру.

Новгород-Сіверську громаду з району російського села Погар вороги обстріляли мінометами 120 мм калібру. Усього налічили 12 вибухів.

По території Семенівської громади зі сторони населеного пункту Ломаківка (РФ) окупанти вдарили зі ствольної артилерії. Було зафіксвано п’ять вибухів.

Згодом в одному з населених пунктів Миропільської громади пролунали вибухи майже десятка 120 мм мін. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Гуєво. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінію електропередач та нежитлове приміщення.

Під вечір в прикордонні Хотінської ОТГ лунали вибухи від розриву близько пів десятка мін 120-мм калібру. Вогонь вівся з боку російського населеного пункту Троїцьке.

Нагадаємо, у Хотінській громаді Сумщини вчора від російських обстрілів постраждали дві жінки та чоловік.

У Великописарівській громаді Сумщини поранення отримала одна жителька.