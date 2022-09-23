Головне за ніч. П’ятниця, 23 вересня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини і Запоріжжя, вибух у Мелітополі, псевдореферендуми окупантів.

Сьогодні, 23 вересня, окупанти розпочинають свої фейкові референдуми щодо приєднання до Росії загарбаних українських територій і всіляко намагаються підвищити "явку". "Жителям окупованої Луганщини заборонено залишати міста, працюєш – змусять голосувати на роботі, сидиш вдома – прийдуть військові", – повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні". У Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що явка обов’язкова. Тих, хто не братиме участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з’явиться, передадуть до МГБ ЛНР.

У багатьох містах загарбники створюють озброєні групи для обходу помешкань і примушування людей брати участь у "волевиявленні".

Нагадаємо, 20 вересня нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа писали, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили вісім ворожих атак на Донбасі, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.

Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів.

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в районі населеного пункту Сватове поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні проти України близько 56 060 військових. Учора ЗСУ ліквідували майже 550 окупантів, 18 танків, літак, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці російська армія вчергове обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били "Градами" по Нікополю і Марганцю.

Було випущено близько 30 снарядів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", – додав голова ОВА.

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста та мирні мешканці.

"На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки...На жаль, знову постраждали люди", – повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Сьогодні о 7:00 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре почули мешканці в центрі міста.

"Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – в перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", – написав у Telegram мер міста Іван Федоров.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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