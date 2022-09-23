З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч. П’ятниця, 23 вересня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі обстріли Дніпропетровщини і Запоріжжя, вибух у Мелітополі, псевдореферендуми окупантів.

Головне за ніч. П’ятниця, 23 вересня
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

Сьогодні, 23 вересня, окупанти розпочинають свої фейкові референдуми щодо приєднання до Росії загарбаних українських територій і всіляко намагаються підвищити "явку". "Жителям окупованої Луганщини заборонено залишати міста, працюєш – змусять голосувати на роботі, сидиш вдома – прийдуть військові", – повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, росіяни підготувалися до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про таку собі "активну участь місцевих мешканців у голосуванні". У Біловодську на одному із підприємств начальник оголосив усім співробітникам, що явка обов’язкова. Тих, хто не братиме участь у голосуванні, автоматично звільнять з роботи, а списки тих, хто не з’явиться, передадуть до МГБ ЛНР.

У багатьох містах загарбники створюють озброєні групи для обходу помешкань і примушування людей брати участь у "волевиявленні".

Нагадаємо, 20 вересня нелегальні окупаційні формування частин Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей оголосили дати проведення фейкових референдумів щодо незаконного приєднання українських територій до Росії. Кремлівські медіа писали, що псевдореферендуми мають пройти з 23 до 27 вересня.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили вісім ворожих атак на Донбасі, знищили гелікоптер Мі-8 та 9 БПЛА окупантів.

Авіація Сил оборони уразила 25 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та шість позицій зенітних ракетних комплексів.

Противник продовжує зазнавати втрат, зокрема і серед керівного складу. За наявною інформацією, в районі населеного пункту Сватове поранили командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, генерал-майора Цокова. Його евакуйовано 20 вересня.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні проти України близько 56 060 військових. Учора ЗСУ ліквідували майже 550 окупантів, 18 танків, літак, гелікоптер і багато іншої військової техніки.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці російська армія вчергове обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Били "Градами" по Нікополю і Марганцю.

Було випущено близько 30 снарядів, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "У Марганці двоє людей загинули – чоловік та жінка. За попередньою інформацією, ще дев’ятеро поранені. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів", – додав голова ОВА.

Внаслідок нічних ударів по Запоріжжю постраждала цивільна інфраструктура міста та мирні мешканці.

"На цей час відомо про сім ушкоджених будинків, в яких повилітали шибки...На жаль, знову постраждали люди", – повідомив у Telegram секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Сьогодні о 7:00 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре почули мешканці в центрі міста.

"Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – в перший день побудинкового «голосування» на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома", – написав у Telegram мер міста Іван Федоров.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також