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В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух

Інформація уточнюється.

В окупованому Мелітополі прогримів гучний вибух
Скріншот відео
Фото: Іван Федоров у Telegram

Сьогодні о 7 ранку в окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух, який добре почули мешканці в центрі міста.

Про це написав у Telegram мер міста Іван Федоров.

“Люди бояться виходити з дому. А цей страх на руку окупантам – в перший день побудинкового “голосування” на псевдореферендумі їм потрібно, щоб всі тихо сиділи вдома”, – йдеться у повідомленні.

За словами міського голови, інформація уточнюється.

“Проте одне можна сказати точно: мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки. Поряд з ними постійно щось вибухає”, – зазначив він.

 

Нагадаємо, учора, напередодні фейкового референдуму російські війська влаштували теракт в окупованому Мелітополі. На центральному ринку вони скоїли вибух і ліквідували шістьох своїх військових – це і поранені, і загиблі.

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