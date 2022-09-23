Якщо Росія не може командувати 100 тисячами військових в Україні, то додавання 300 тисяч проблем не вирішить, – генерал США

Мобілізація Путіна може бути лише підсиленням провалу.

Мобілізація президентом Росії Володимиром Путіним 300 000 резервістів може бути лише підсиленням провалу.

Про це заявив прессекретар Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер, йдеться на сайті Пентагону.

“Це не схоже на резервні формування в Сполучених Штатах. Резервні компоненти збройних сил США навчені та готові до переміщення через години, дні чи тижні, за потреби. У російській моделі – це люди, які закінчили службу і їх закликають повернутися”, – пояснив він.

Росії потрібен час, щоб навчити, підготувати та оснастити ці сили, додав Райдер.

На його думку, дії Росії у війні проти України свідчать про серйозні проблеми командування та управління і збій матеріально-технічного забезпечення з початку вторгнення 24 лютого. Ці проблеми не були вирішені та сприяли провалу російських операцій із взяття української столиці, Києва в березні та у нездатності Росії значно просунутися на Донбасі в квітні.

Мобілізація "може розв’язати проблему живої сили для Росії", вважає Райдер. Однак не зрозуміло чи це допоможе з проблемами у командуванні, управлінні, логістиці та чи підтримає моральний дух окупантів.

Якщо Росія не може командувати, підтримувати та озброювати приблизно 100 000 військових, які вона має в Україні, додавання ще 300 000 військових до міксу не покращить ситуацію, вважає генерал.

“Якщо ви вже зіткнулися зі значними проблемами і не вирішили низку з тих системних, стратегічних проблем, які роблять будь-яку велику військову силу боєздатною, ніщо не вказує на те, що стане легше, додавши до рівняння більше змінних", – сказав Райдер.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб.