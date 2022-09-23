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Кадиров заявив, що у Чечні на війну в Україні не мобілізовуватимуть

"Участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч людей з регіону і Чечня перевиконала план на 254%".

Кадиров заявив, що у Чечні на війну в Україні не мобілізовуватимуть
Фото: Global Look Press

У Чечні мобілізація на війну в Україні не проводитиметься. 

Про це лідер республіки Рамзан Кадиров заявив на нараді оперативного штабу з проведення “спеціальної військової операції”, пишуть "Кавказ реалії".

За його словами, участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч людей з регіону і Чечня перевиконала план на 254%. Про який план мова йде, ким і яким чином він був затверджений, не уточнювалося.

Крім того, за словами Кадирова, родичі близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести у Грозному антивоєнний мітинг, вже мобілізовано та відправлено до України. Він також пригрозив, що будь-кого, хто вийде на мітинг, або їх чоловіків та всіх дітей відправлятимуть “на передову”.

Представник опозиційного руху 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв повідомив, що, за його даними, родичів цих жінок змусили підписати документи, згідно з якими вони нібито записуються добровольцями.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб. 

Кадиров і два його поплічники отримали підозри у скоєнні воєнних злочинів. Самому Кадирову оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.

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