Барбара Стрейзанд стала амбасадоркою UNITED24, - Зеленський

Все більше зірок світового рівня підтримують Україну у боротьбі за наше майбутнє.

Всесвітньо відома акторка Барбара Стрейзанд стала черговою амбасадоркою фандрейзингової платформи United24.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Обговорив під час онлайн-дзвінка з Барбарою Стрейзанд, яка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи United24 у напрямі “Медична допомога”, деталі нашої співпраці”, - написав президент.

Зеленський наголосив, що спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати Україні. І дуже важливо, щоб талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу United24.

Нагадаємо, United24 є частиною Фонду відновлення України; відповідний указ Кабмін подав на розгляд Зеленському на початку квітня цього року.

У травні глава держави підписав указ про заснування національного бренду UNITED 24, а пізніше закликав американців долучитися до платформи United24.