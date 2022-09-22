Цей захід став доповненням до форумів Кримської платформи високого рівня.

"Академічний форум з питань Криму - 2022" провели сьогодні в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.

Про це повідомив у Facebook заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква.

Ініціатива проведення заходу належить ректору, проректору та студентам КНУ. За словами Жовкви, форум доповнив президентський, парламентський, урядовий та експертний виміри Кримської платформи.

Фото: Facebook/Igor Zhovkva

За словами заступника глави ОПУ, відтепер до питання деокупації та реінтеграції Криму залучили українські виші, а також провідні світові навчальні заклади - Гарвад, Кембридж тощо.

"Цей форум в майбутньому стане майданчиком, який дозволить залучати академічне співтовариство до формування нашого бачення реінтеграції Криму. Адже у той момент, коли Кримський півострів буде деокупований та знов стане частиною незалежної України, ми вже повинні мати чітке розуміння, щодо усіх аспектів його реінтеграції", - зазначив Жовква.

Під час форуму учасники поділилися баченням економічної реінтеграції півострова, обговорили тему відродження корінного Криму в культурі, мові та історичній пам’яті. Також дискутували, як краще боротися зі штучно зміненою демографічною ситуацією, пропагандою та погіршенням екології.

За словами Жовкви, 25 жовтня у Хорватії відбудеться перший парламентський саміт Кримської платформи. Тут зберуться спікери країн Кримської платформи, щоб обговорити законодавчі аспекти визволення Криму.

Нагадаємо, у серпні в Україні пройшов другий саміт Кримської платформи – міжнародного консультаційно-координаційного формату, започаткованого минулого року. Цьогоріч у саміті взяли участь понад півсотні представників іноземних держав.

Метою платформи є консолідація світової спільноти задля ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.