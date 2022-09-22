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В Ізюмі виявили раніше вкрадені росіянами зброю та музейні експонати

Поліція Харківської області продовжує фіксувати злочини військових РФ.

В Ізюмі виявили раніше вкрадені росіянами зброю та музейні експонати
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Військовослужбовці ЗСУ виявили зброю та музейні експонати у звільненому від росіян Ізюмі. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

В поліції провели огляд місця події та з’ясували, що ці предмети були викрадені російськими загарбниками під час окупації. Речові докази вилучені та направлені на експертизу. 

“Після проведення експертних досліджень музейні експонати будуть передані до музею”, - повідомили в поліції.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителі деокупованих територій Харківщини, які через війну втратили житло, отримають кімнати у гуртожитках обласного центру.

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