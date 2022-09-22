Дмитро Кулеба обговорив з головою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

Зазначається, що Дмитро Кулеба обговорив із французькою колегою способи притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні та внесок Франції у відновлення постраждалих українських регіонів.

"Я представив Київський договір безпеки. Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR до України", – йдеться у повідомленні.

In our meeting, my French counterpart @MinColonna and I focused on ways to hold Russia accountable for its crimes and France’s contribution to recovery of Ukraine’s war-torn regions. I presented the Kyiv Security Compact. We are also working on supplies of new CAESARs to Ukraine. pic.twitter.com/MouMiJgPlW — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 22, 2022

Нагадаємо, уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів. Їх встановлять в Чернігівській області замість зруйнованих під час війни.