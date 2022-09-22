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Дмитро Кулеба обговорив з головою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні

Також міністр оборони України представив Київський договір безпеки.

Дмитро Кулеба обговорив з головою МЗС Франції нові поставки САУ Caesar Україні
Фото: EPA/UPG

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з головою МЗС Франції Катрін Колонною.

Про це очільник МЗС повідомив у Twitter.

Зазначається, що Дмитро Кулеба обговорив із французькою колегою способи притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні та внесок Франції у відновлення постраждалих українських регіонів.

"Я представив Київський договір безпеки. Ми також працюємо над постачанням нових CAESAR до України", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, уряд Франції спільно з промисловцями передасть Україні шість мостів. Їх встановлять в Чернігівській області замість зруйнованих під час війни.

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