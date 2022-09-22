Перед судом постануть співробітник Офісу генпрокурора і посередник, які брали хабар нібито для свого керівництва, – САП

В ОГП мали ухвалити рішення повернути чотири дороговартісні авто, вилучені під час обшуків, а також закрити кримінальне провадження.

Сьогодні до Вищого антикорупційного суду скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника відділу одного з підрозділів Офісу генерального прокурора та посередника.

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зловмисників викрили на підбурюванні до надання хабаря начебто керівництву ОГП.

За даними САП, заступник начальника відділу за пособництва свого начальника підбурили громадянина на хабар начебто керівництву Генпрокуратури. В ОГП мали натомість ухвалити рішення повернути чотири дороговартісні авто (Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover), вилучені під час обшуків, а також закрити кримінальне провадження.

Кошти мали передати працівникам прокуратури із залученням посередника.

"Начальнику відділу інкриміновано один епізод вказаного злочину, а саме пособництво до надання 100 тис. доларів США. Його дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України. Його заступнику інкриміновано два епізоди вказаного злочину, а саме підбурювання до надання 100 і 150 тис. доларів США та шахрайство в особливо великих розмірах – ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України", – зазначили в САП.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату Олександру Трухіну ("Слуга народу") в спробі підкупу поліцейських.

Голова райсуду на Кіровоградщині та двоє помічників суддів отримали підозру через хабар.