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В окупованому Донецьку росіяни обстріляли район Центрального ринку, є загиблі

Під обстріл потрапили магазини й автобус.

В окупованому Донецьку росіяни обстріляли район Центрального ринку, є загиблі
Скріншот відео
Фото: Анатолій Штефан у Telegram

В окупованому Донецьку російські військові обстріляли район Центрального ринку. Пропагандисти звинувачують в обстрілі українських військових.

Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"У Донецьку рашисти обстріляли район Центрального ринку, є жертви. Під обстріл також потрапили автобус та прилеглі магазини", – йдеться у повідомленні.

Штефан додав, що російські пропагандистські ЗМІ звинувачують в обстрілі українську сторону, говорячи про "провокації у зв’язку з референдумом".

 

Він попередив про можливі теракти й в інших тимчасово окупованих містах.

"Їхня тактика не змінюється, і подібні теракти найближчим часом можуть бути збільшені для дискредитації ЗСУ. Ми не ведемо вогонь по мирних жителях, на відміну від орків", – додав офіцер ЗСУ.

 

Нагадаємо, 2 вересня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили дим в одному з районів міста.

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