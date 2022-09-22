В окупованому Донецьку російські військові обстріляли район Центрального ринку. Пропагандисти звинувачують в обстрілі українських військових.

Про це повідомив у Telegram офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

"У Донецьку рашисти обстріляли район Центрального ринку, є жертви. Під обстріл також потрапили автобус та прилеглі магазини", – йдеться у повідомленні.

Штефан додав, що російські пропагандистські ЗМІ звинувачують в обстрілі українську сторону, говорячи про "провокації у зв’язку з референдумом".

Він попередив про можливі теракти й в інших тимчасово окупованих містах.

"Їхня тактика не змінюється, і подібні теракти найближчим часом можуть бути збільшені для дискредитації ЗСУ. Ми не ведемо вогонь по мирних жителях, на відміну від орків", – додав офіцер ЗСУ.

Нагадаємо, 2 вересня в окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Місцеві жителі помітили дим в одному з районів міста.