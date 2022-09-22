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Охочих емігрувати в США або Євросоюз українців стало вчетверо менше з 2020 року, – соціологи

Абсолютна більшість українців з усіх регіонів не хотіли б виїжджати за кордон назавжди.

Охочих емігрувати в США або Євросоюз українців стало вчетверо менше з 2020 року, – соціологи
Фото: interieur.gouv.fr

За останні два роки вчетверо зменшилося число охочих емігрувати в США чи країни Євросоюзу.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології.

Зазначається, що у жовтні 2020 року КМІС проводив всеукраїнське телефонне опитування. Респондентам серед інших ставили запитання: “якби вам зараз без умов надали громадянство США або ЄС, ви поїхали б для постійного проживання в ці країни?". Згідно з результатами опитування, у 2020 році 28% серед усіх опитаних готові були виїхати за кордон.

“У вересні 2022 року ми повторно поставили це запитання. Частка тих, хто готовий виїхати жити в США або ЄС, знизилася в чотири рази – з 28% до 7%, водночас із 69% до 91% стало більше тих, хто не хотів би виїжджати", – йдеться в дослідженні КМІС.

Чи переїхали б жити до США / ЄС, якби без умов отримали громадянство?

Фото: КМІС

Однак наразі близько 10% дорослих українців перебувають за кордоном як біженці. "...Навіть якщо половина з тих, хто перебуває за кордоном, відповіли б "так" на це запитання, то зниження еміграційних настроїв також було б значним – з 28% до близько 13%", – наголошують дослідники.

Згідно з результатами дослідження, у всіх регіонах України абсолютна більшість населення (90-92%) не хотіла б виїжджати за кордон назавжди.

 

У віковому розрізі молодші респонденти більшою мірою готові емігрувати, але насправді серед усіх вікових груп абсолютна більшість (не менше ніж 84%) не хотіли б виїжджати жити до США або ЄС. "У 2020 році практично половина (46%) молоді до 30 років хотіла б виїхати, зараз – 13%", – наголосили у КМІС.

Нагадаємо, освітній омбудсмен України Сергій Горбачов заявляє, що ризик утратити ціле українське освітнє покоління є дуже високим через те, що школярі за кордоном мають дуже мало можливостей вивчати українську мову, українську літературу, історію України.

 

 

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