Результат вже вирішений, – посол Великої Британії засудила фейкові російські референдуми

"Будуть оприлюднені результати того, чого не сталося".

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що результати псевдореферендумів, які окупанти розпочинають сьогодні, 23 вересня, уже відомі.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Фальшиві референдуми. Будуть оприлюднені результати того, чого не сталося. Цікаво, чи взагалі когось покличуть голосувати. Думаю, їм це не знадобиться. Результат вже вирішений. Такі медіанавчання спрямовані на подальше незаконне вторгнення РФ", – йдеться у повідомленні.

Sham referenda. There will be results publicised of something that didn’t happen. I wonder whether anyone will even be called to vote. They won’t need to. The outcome is almost certainly already decided. A media exercise designed to pursue further an illegal invasion by 🇷🇺 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) September 23, 2022

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Ліз Трасс заявила про те, що Велика Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться.