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Результат вже вирішений, – посол Великої Британії засудила фейкові російські референдуми

"Будуть оприлюднені результати того, чого не сталося".

Результат вже вирішений, – посол Великої Британії засудила фейкові російські референдуми
Фото: Twitter/Melinda Simmons

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс наголосила, що результати псевдореферендумів, які окупанти розпочинають сьогодні, 23 вересня, уже відомі.

Про це вона повідомила у Twitter.

"Фальшиві референдуми. Будуть оприлюднені результати того, чого не сталося. Цікаво, чи взагалі когось покличуть голосувати. Думаю, їм це не знадобиться. Результат вже вирішений. Такі медіанавчання спрямовані на подальше незаконне вторгнення РФ", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Ліз Трасс заявила про те, що Велика Британія підтримуватиме або збільшуватиме військову підтримку Україні стільки, скільки знадобиться.

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