Сьогодні вночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів розбитої росіянами дев’ятиповерхівки у Торецьку 19 людей, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10. Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована”, – розповів Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Він наголосив на необхідності евакуації з міста.

“Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку. Не легковажте! Евакуюйтеся, усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно”, – зазначив він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Інформацію про евакуацію можна отримати за телефоном – 0988903318.

Нагадаємо, учора, близько 11:00, російські окупанти розбили міст через річку Бахмутовку в Бахмуті Донецької області.