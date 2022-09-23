З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернувся співробітник СБУ з позивним "Бурий"
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
З російського полону повернулись захисники Азовсталі, серед них – командири (оновлено)
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
П’ять командирів полку “Азов” перебуватимуть у Туреччині до кінця війни
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, – Єрмак (список)
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Повернути втрачене. Чим Україні загрожує зменшення населення?
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Захисниця Азовсталі Катерина “Пташка” Поліщук повернулась з російського полону
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Росія завдала удару по вокзалу Харкова і знищила вагони з тілами своїх військових
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
Студентам-чоловікам заборонили виїжджати за кордон на навчання, – ДПСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили ракетою по будинку у Торецьку: з-під завалів дістали 19 людей

Серед постраждалих – двоє дітей.

Окупанти вдарили ракетою по будинку у Торецьку: з-під завалів дістали 19 людей
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Сьогодні вночі рятувальники ДСНС дістали з-під завалів розбитої росіянами дев’ятиповерхівки у Торецьку 19 людей, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що росіяни вдарили ракетою по житловому будинку вчора ввечері. Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття з 9 по 7 поверхи.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

“Значних людських жертв вдалося уникнути через те, що переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися 10. Тому наслідки такого важкого удару можна вважати легкими: лише одна людина травмована”, – розповів Кириленко.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Він наголосив на необхідності евакуації з міста.

“Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку. Не легковажте! Евакуюйтеся, усім надаємо таку можливість, причому абсолютно безкоштовно”, – зазначив він.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Інформацію про евакуацію можна отримати за телефоном – 0988903318.

 

Нагадаємо, учора, близько 11:00, російські окупанти розбили міст через річку Бахмутовку в Бахмуті Донецької області.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також