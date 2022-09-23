Мобілізація у Росії “викликана не слабкістю, а через загрози зі Заходу”, – маніпуляція РФ

"РФ готова до будь-яких сценаріїв та застерігає Захід від втручання в Україну".

Мобілізація у Росії “викликана не слабкістю, а необхідністю дати пропорційну відповідь на дедалі більші загрози зі Заходу”.

Про це заявив постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич, якого цитує Центр протидії дезінформації при РНБО.

“Треба запобігти перетворенню Європи на арену масштабного військового протистояння, (однак, - ред.) РФ готова до будь-яких сценаріїв та застерігає Захід від втручання в Україну, мобілізація викликана не “слабкістю”, а необхідністю дати пропорційну відповідь на дедалі більші загрози із Заходу”, – сказав Лукашевич.

Глава російського МЗС Сергій Лавров вважає, що “Україна остаточно перетворилася на тоталітарну державу… і в РФ є маса свідчень злочинних дій військових України”. За його словами, “міжнародні структури не спонукали владу України виконувати зобов’язання щодо прав людини”.

Ще одна маніпуляція від окупантів – експрезидент Росії Дмитро Медвєдєв заявив, що “для захисту РФ може бути використана будь-яка зброя, включаючи стратегічну ядерну”.

“Громадянам країн НАТО треба зрозуміти, що РФ… не треба лякати розмовами про “удар НАТО по Криму”, гіперзвук здатний досягти цілей набагато швидше”, – залякує він.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії, призвати мають близько 300 000 осіб.