Наразі результатом російського вторгнення є те, Путін не досяг жодної зі своїх цілей, – Пентагон

РФ дала відсіч українському контрнаступу, але вона атакує цивільну інфраструктуру, а не військові цілі.

Наразі результатом російського вторгнення є те, що російський президент Володимир Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей.

Про це заявив високопоставлений чиновник оборони США, йдеться на сайті Пентагону.

“1 вересня … президент Путін закликав, аби до 15 вересня вся Донецьку область перейшла під контроль Росії. Але сили Путіна явно не змогли досягти успіху”, – зазначив він.

Російські військові мають труднощі із залученням особового складу для участі у війні проти України. “Ми бачимо, що Кремль все більше і більше силується, щоб знайти нових рекрутів, щоб поповнити свої негусті ряди, а росіяни показують себе настільки погано, що через новини з Харківської області багато російських добровольців відмовляються від бою”, – сказав чиновник.

За його словами, українці все ще роблять “неквапливий прогрес” проти росіян на півдні. Водночас росіяни просунулися в районі Донбасу, але просування становлять лише “кілька сотень метрів”.

Російські війська дали відсіч, але вони атакують цивільну інфраструктуру, а не військові цілі. Офіційні особи США вважають ці напади радше відплатою і такими, що не мають жодного військового сенсу.

“Ми всі знаємо, що ця боротьба далека від завершення”, – зазначив він. Україна досягла величезного прогресу проти набагато більшого ворога, але вона повинна мати підтримку Сполучених Штатів, союзників і партнерів, щоб продовжувати боротьбу.

Нагадаємо, минулого тижня державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про виділення Україні нового пакета оборонної допомоги на 600 мільйонів доларів. До нього, зокрема, входять додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); 36 тисяч 105-мм артилерійських снарядів і 1000 високоточних 155-мм артилерійських снарядів.