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Ворог ввечері вдарив по Баштанському районі Миколаївщини

Російська амрія била реактивними снарядами “Смерч”. 

Ворог ввечері вдарив по Баштанському районі Миколаївщини
Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Ввечері 19 вересня російська армія вдарила по Баштанському району Миколаївської області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Ворог бив реактивними снарядами з системи залпового вогню “Смерч” та згодом ще й з зенітно-ракетних систем С-300. 

Уражено відкриті ділянки місцевості, сільськогосподарські угіддя. 

Людських втрат, на щастя, не було.

Нагадаємо, вночі 19 вересня російські окупаційні війська нанесли черговий удар по Миколаєву та Миколаївській області. Унаслідок обстрілів було пошкоджено лікарню і сонячну електростанцію.

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