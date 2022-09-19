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За день росіяни обстріляли дві громади Сумщини, є поранені

Окупанти обстрілювали Сумську область із гранатометів та РСЗВ. 

За день росіяни обстріляли дві громади Сумщини, є поранені
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 19 вересня, російські окупанти обстріляли Зноб-Новгородську та Краснопільську громади Сумської області. Внаслідок обстрілів поранення отримали дві людини.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Зноб-Новгородська громада. О 16:40 почався обстріл з гранатометів, 33 прильоти. Попередньо - без жертв, руйнування - уточнюються”, - повідомив Живицький.

Після 15:00 почалися обстріли різних територій  Краснопільської громади. Росіяни накрили реактивною артилерією с. Славгород, зафіксовано 15 прильотів.

Внаслідок прямого потрапляння зруйновано житловий будинок сімейної пари пенсіонерів, обоє знаходяться в лікарні. Наразі опрацьовується питання надання їм іншого житла, оскільки дім відновленню не підлягає.

Також у чотирьох будинках є руйнування та пошкодження: уламками снарядів попробивало стіни,  вибиті вікна, посічені паркани. 

Після 18:00 було ще три обстріли громади, 7 та двічі по 10 приходів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаєо, упродовж цієї доби Росія декілька разів обстріляла Дніпропетровщину. Також, за попередніми даними, росіяни обстріляли вдень Криворізький район зі "смерчів".

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