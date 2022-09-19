У Бучанському районі Київщини знайшли тіла ще двох жертв росіян

Виявили їх добровольці під час патрулювання лісу.

У Бучанському районі Київщини знайшли рештки ще двох загиблих від рук російських окупантів.

Про це повідомили в міськраді Бучі з посиланням на добровольче формування Бучанської міської територіальної громади №1.

Рештки двох людей у цивільному одязі виявили добровольці під час патрулювання лісу вздовж Варшавської траси в районі селища Ворзель.

На місце події викликали представників Національної поліції.

Нагадаємо, на початку вересня в Бучі виявили рештки ще двох людей, вбитих російськими військовими. Їхні рештки знайшли в одному із гаражів.

Раніше піший патруль Добровольчого формування Бучанської територіальної громади знайшов у лісі ближче до узбіччя дороги Блиставиця-Здвижівка тіло людини.