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Зеленський розпорядився створити на Херсонщині 15 військових адміністрацій

Також Президент призначив чотирьох нових керівників адміністрацій в області.

Зеленський розпорядився створити на Херсонщині 15 військових адміністрацій
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 15 військових адміністрацій на Херсонщині.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Серед них:

  • Херсонська міська ВА;
  • Великокопанівська сільська ВА Херсонського району;
  • Станіславська сільська ВА Херсонського району;
  • Ювілейна сільська ВА Херсонського району;
  • Новотроїцька селищна ВА Генічеського району;
  • Асканія-Нова селищна ВА Каховського району;
  • Великолепетиська селищна ВА Каховського району;
  • Верхньорогачицька селищна ВА Каховського району;
  • Горностаївська селищна ВА Каховського району;
  • Зеленопідська сільська ВА Каховського району;
  • Борозенська сільська ВА Бериславського району;
  • Калинівська селищна ВА Бериславського району;
  • Милівська сільська ВА Бериславського району;
  • Мирненська селищна ВА Скадовського району;
  • Новомиколаївська сільська ВА Скадовського району.

Як пояснив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, утворення таких адміністрацій дозволить відновити роботу територіальних громад і забезпечити можливість виконання ними своїх повноважень на території регіону. Мова йде про фінансування підприємств, установ, організацій бюджетної сфери і виконання життєво важливих функцій.

Також Зеленський призначив чотирьох керівників військових адміністрацій Херсонщини. 

"Максим Кожем’яка став начальником Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району. Сергія Перетятька назначили начальником Новотроїцької селищної військової адміністрації Генічеського району. Новим очільником Зеленопідської сільської військової адміністрації Каховського району став Євген Позняк. А начальником Мирненської селищної військової адміністрації Скадовського району Верховний Головнокомандувач призначив Валентину Головату", - розповів Янушевич.

Нагадаємо, на початку вересня чотири міські військові адміністрації утворили на Донеччині.

За словами представника Президента у Верховній Раді, народного депутата фракції "Слуга народу" Федора Веніславського, військові адміністрації повноцінно запрацюють на звільнених від російських окупантів територіях протягом декількох тижнів. У всіх звільнених адміністративно-територіальних одиницях будуть призначені керівники ВА.

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