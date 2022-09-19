В Ізюмі вже ексгумували 146 тіл загиблих, - Синєгубов

Переважна більшість - цивільні, серед них є двоє дітей.

Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі. Наразі вилучили 146 тіл.

Про це повідомив у Telegram керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що більшість убитих росіянами - цивільні, серед них є двоє дітей.

"У частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. У померлих також виявлені мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення", - розповів очільник Харківщини.

Синєгубов додав, що всі тіла направляють на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті.

Керівник ОВА наголосив, що про "жахливі злочини російських окупантів на Харківщині має знати увесь світ", а зібрані докази "обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоб покарати військових злочинців".

Нагадаємо, станом на 17 вересня в Ізюмі ексгумували 59 тіл загиблих. Робота, як повідомив міський голова Валерій Марченко, триватиме ще майже два тижні.