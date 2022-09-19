У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
ЗСУ форсували річку Оскіл, контролюють лівий берег, - СтратКом
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Росіянка просить окупанта привезти їй "трофеї" з убитих українців, - перехоплена розмова
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
У центрі Мелітополя пролунав вибух, - Федоров (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

​Більшість українців не вірять у конфлікт між політичним і військовим керівництвом країни, – опитування

Респонденти позитивно оцінюють єдність керівництва і відданість меті перемогти у війні проти Росії.

​Більшість українців не вірять у конфлікт між політичним і військовим керівництвом країни, – опитування
Ілюстративне фото
Фото: dyvys.info

Більшість українців позитивно оцінюють єдність керівництва України та мету перемогти у війні проти російської агресії.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

У наратив про "серйозні конфлікти між політичним і військовим керівництвом" вірять 14% респондентів. Натомість 71% вважають, що військове і політичне керівництво діє злагоджено, зі спільною метою перемоги.

"Загалом, можна стверджувати, що більшість українців позитивно оцінюють єдність керівництва України і відданість меті перемогти у війні. Утім, досить істотна частка українців вірять і погоджуються з наративами «розколу» з цих питань (14–29%) або не мають кристалізованої думки (15–20%)", – зазначається в повідомленні.

Більш поширеним є наратив, що "керівництво не приділяє належної уваги нашим захисникам", у який вірять 24% респондентів. Більшість же – 60% – вважають, що керівництво "у мірі можливості проявляє належну увагу захисникам".

Відносно найбільше респондентів вірять у наратив, що "чиновники наживаються на війні і розкрадають західну зброю" – 29%. Проте значно більше тих, хто вважає, що "зброя не розкрадається, а використовується нашими захисниками" – 51%. Хоча в цьому випадку також і найбільше тих, хто не визначився з думкою (20%).

Нагадаємо, за даними соцопитувань, понад 90% українських громадян довіряють військовим і ветеранам.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також