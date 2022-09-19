"Заступниця начальника Департаменту освіти і науки ВЦА Херсонщини" підозрюється у співпраці з окупантами, – Офіс генпрокурора

Повідомлено про підозру місцевій мешканці, яка після окупації Херсонщини армією РФ перейшла на бік ворога та зайняла посаду так званої заступниці начальника Департаменту освіти і науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, у серпні 2022 року вона також очолила школу, в якій раніше працювала заступником директора, проте була звільнена через систематичне невиконання посадових обов’язків", – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що перебуваючи на посадах, підозрювана активно виконує завдання окупаційної влади, спрямовані на впровадження стандартів освіти РФ у навчальних закладах тимчасово окупованого регіону, залучення місцевих мешканців до співпраці.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури громадянці України заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, а також пособництві державі-агресору (ч. 5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, на Херсонщині росіяни погрожують родичам керівників навчальних закладів, які виїхали й організували онлайн-навчання. Вони тиснуть на освітян, які відмовилися працювати за програмою РФ.